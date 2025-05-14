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14 мая 2025, 02:55

На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила укрытия и склад БК россиян

14 мая 2025, 02:55
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фото: ГПСУ
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Пилоты FPV-дронов бригады "Стальной Границы" продолжают эффективно уничтожать врага на передовой на Сумском направлении

Видео поражения вражеских позиций обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В минувшие сутки бойцы "Стальной границы" уничтожили 3 укрытия с личным составом оккупантов, один состав боеприпасов, нанося значительные потери российским силам, а также ликвидировали по меньшей мере одного оккупанта, пытавшегося штурмовать пограничников", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Сумском направлении FPV-расчет бригады "Стальная Граница" уничтожил два вражеских укрытия российских пилотов БпЛА.

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