У Сумській області ліквідували незаконну врізку у нафтопровід

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Працівники служби безпеки «Укрнафти» виявили несанкціоновану врізку на викидній лінії однієї зі свердловин Великобубнівського родовища на Сумщині

Як передає RegioNews, про це повідомляє ПАТ "Укрнафта" на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що втручання здійснено шляхом приварювання металевої гайки з шаровим краном, до якого приєднано гумовий шланг високого тиску завдовжки 4 м.

"Від шланга прокладено пластикову трубу завдовжки близько 450 м, яка вела до закопаної металевої місткості об'ємом близько 10 кубометрів на території покинутого господарства в селі В’юнне Роменського району", – йдеться у повідомленні.

Наразі врізку ліквідовано силами працівників "Охтирканафтогазу". На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська 110 разів обстріляли Сумщину.