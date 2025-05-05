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05 травня 2025, 13:59

У Сумській області прикордонники знищили два ворожі дрони

05 травня 2025, 13:59
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фото: ДПСУ
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На Сумщині українські прикордонники знищили два ворожі безпілотники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Бійці 5 прикордонного загону знищили два ворожих літальних апарати типу "шахед". Російські дрони прикордонники "приземлили" влучними пострілами зі стрілецької зброї.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, протягом останньої доби Сумська область опинилася під інтенсивним вогнем російської армії.

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Сумська область Сумщина ДПСУ дрон прикордонники війна
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