В Сумской области ликвидировали незаконную врезку в нефтепровод

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Сотрудники службы безопасности «Укрнафты» обнаружили несанкционированную врезку на бросовой линии одной из скважин Великобубновского месторождения в Сумской области

Как передает RegioNews, об этом сообщает ПАО "Укрнафта" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вмешательство осуществлено путем приварки металлической гайки со шаровым краном, к которому подсоединен резиновый шланг высокого давления длиной 4 м.

"От шланга проложена пластиковая труба длиной около 450 м, которая вела к закопанной металлической емкости объемом около 10 кубометров на территории заброшенного хозяйства в селе Вьюнне Роменского района", – говорится в сообщении.

Сейчас врезку ликвидированы силами работников "Ахтырканефтегаза". На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска 110 раз обстреляли Сумщину.