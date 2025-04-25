На Житомирщині шахраї під виглядом ООН обікрали пенсіонерку

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Шахраї виманили у пенсіонерки з Коростеня заощадження, замаскувавшись під міжнародну організацію

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Так, 23 квітня до поліції звернулась 67‑річна жителька райцентру: з її рахунку зникли майже 35 тисяч гривень.

Правоохоронці з'ясували, що заявниця перейшла на сторонній інтернет-ресурс за надісланим посиланням та ввела там дані своєї банківської картки.

Жінка сподівалася отримати матеріальну допомогу. Посилання на сайт, що нібито належить програмі "Допомога українцям від ООН", вона отримала від знайомого, чий акаунт, імовірно, зламали.

Нині розпочато досудове розслідування.

Поліція закликає громадян бути обережними і радить не повідомляти особисту інформацію невідомим людям.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 68-річна жінка стала жертвою аферистів. Їй зателефонував незнайомець і представився представником програми соціальної допомоги. Він попросив її надати дані для входу в її онлайн-банкінг. В результаті він вкрав у пенсіонерки понад 50 тисяч гривень.