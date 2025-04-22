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На Житомирщині жінка стала жертвою телефонних аферистів. Вона довірилась їм і назвала їм код, який прийшов на її номер телефону

Про це повідомляє поліція Житомирської поліції, передає RegioNews.

Аферисти дзвонять людям нібито "з банку", і переконують назвати їм таємний код або пароль, який надходить на мобільний телефон. За такою схемою у Житомирській області шахраї виманили гроші в 53-річної жительки Бердичева.

Жінці зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він повідомив їй про нібито спробу зняття коштів з її рахунку та запропонував "заблокувати картку". Жінка довірилась і назвала йому код з SMS-повідомлення, що надійшло їй. Внаслідок цього аферист вкрав з її рахунку понад 21 тисячу гривень.

Правоохоронці нагадують, що не можна нікому називати коди з повідомлень, а також інші особисті дані. Справжні працівники банку ніколи не будуть питати подібну інформацію. Також якщо є сумніви — краще звернутися за офіційним номером банку, який казаний на звороті вашої картки.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 68-річна жінка стала жертвою аферистів. Їй зателефонував незнайомець і представився представником програми соціальної допомоги. Він попросив її надати дані для входу в її онлайн-банкінг. В результаті він вкрав у пенсіонерки понад 50 тисяч гривень.