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На Закарпатті будуть судити афериста, який виманив гроші в 81-річної жінки. Для цього він збрехав їй, що її донька нібито постраждала через нещасний випадок

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

На Закарпатті перед судом постане шахрай, який обманув 81-річну пенсіонерку на понад 150 тисяч гривень. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Це сталось, коли до жінки зателефонували. Аферист повідомив їй, що її донька під час катання на лижах за кордоном серйозно травмувалася і їй терміново необхідна операція, вартість якої сягає 3,5 тисячі євро. Шахраї сказали жінці, що нібито знайомий її доньки, якому необхідно передати кошти, а він - "перешле цю суму за кордон".

Донька жінки тоді дійсно була за кордоном. Тому вона повірила шахраям і передала незнайомцю 155 тисяч гривень. Аферистом виявився 21-річний житель Одещини. Його затримали та доставили до Закарпаття, де будуть судити.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині жінка стала жертвою аферистів. Їй зателефонували нібито з банку та попросили назвати таємний код або пароль, який надходить на мобільний телефон. Вона довірилась, проте в результаті з її рахунку списали 21 тисячу гривень.