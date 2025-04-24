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24 квітня 2025, 20:20

Окупанти скинули КАБи на Сумщину: поранені 4 цивільних

24 квітня 2025, 20:20
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вдень окупаційні війська РФ атакували авіабомбами дві прикордонні громади Сумського району. Внаслідок ворожих обстрілів поранені мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, загарбники скинули КАБ на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади.

"Внаслідок атаки ворога поранено двох 57-річних чоловіків та 24-річного юнака. Іще одну бомбу окупанти скинули на Миропільську громаду. Отримала поранення 57-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів три людини загинули й семеро отримали поранення.

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