Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: ранены 4 гражданских
Сегодня днём оккупационные войска РФ атаковали авиабомбами две пограничные общины Сумского района. В результате вражеских обстрелов ранены мирные жители
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, захватчики сбросили КАБ на гражданскую инфраструктуру Краснопольской общины.
"В результате атаки врага ранены двое 57-летних мужчин и 24-летний юноша. Еще одну бомбу оккупанты сбросили на Миропольскую общину. Получила ранение 57-летняя женщина", — говорится в сообщении.
По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов три человека погибли и семеро получили ранения.
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