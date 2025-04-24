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24 апреля 2025, 20:20

Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: ранены 4 гражданских

24 апреля 2025, 20:20
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня днём оккупационные войска РФ атаковали авиабомбами две пограничные общины Сумского района. В результате вражеских обстрелов ранены мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, захватчики сбросили КАБ на гражданскую инфраструктуру Краснопольской общины.

"В результате атаки врага ранены двое 57-летних мужчин и 24-летний юноша. Еще одну бомбу оккупанты сбросили на Миропольскую общину. Получила ранение 57-летняя женщина", — говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, в Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов три человека погибли и семеро получили ранения.

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