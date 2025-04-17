18:47  16 апреля
Приказал стать на колени, а потом стрелял: на Полтавщине священника признали виновным в убийстве
20:50  16 апреля
В Украине подорожали однокомнатные квартиры: где дешевле, а где самое дорогое жилье
14:40  16 апреля
В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2025, 07:55

В Сумской области ПВО сбила 7 ударных БпЛА

17 апреля 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
фото: Сумская ОВА
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила российские ударные беспилотники типа "Shahed", атаковавшие регион

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 17 апреля, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 7 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.

С начала 2025 года подразделения ПВО уничтожили в регионе 888 российских ударных беспилотников.

Напомним, за неделю Сухопутные войска сбили около 200 российских дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты Сумская область дрон БПЛА атака ПВО шахед
Массированная атака на Днепр: погибли 3 человека, среди них – ребенок, еще 30 пострадали
17 апреля 2025, 07:40
Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 9
16 апреля 2025, 16:51
Сумская область под ударом: 40 обстрелов, десятки взрывов, есть погибший
16 апреля 2025, 10:27
Все новости »
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Вместо поддержки – давление: Трамп хочет заставить Украину принять "мир" от Путина
17 апреля 2025, 08:20
Оккупанты накрыли из авиации и РСЗО Запорожскую область: есть раненый и разрушения
17 апреля 2025, 08:16
Массированная атака на Днепр: погибли 3 человека, среди них – ребенок, еще 30 пострадали
17 апреля 2025, 07:40
Бригада "Месть" показала, как уничтожает логистику оккупантов на Харьковщине
17 апреля 2025, 07:05
Суд избрал меру пресечения жителю Сум, который обокрал жертву ракетного удара
17 апреля 2025, 06:40
К Пасхе Укрзализныця назначила дополнительный рейс популярного поезда
17 апреля 2025, 06:12
8000 долларов за пересечение границы: в Ровенской области перекрыли еще один канал побега мужчин
17 апреля 2025, 05:44
Российский Минюст "запретил" благотворительный фонд Элтона Джона из-за ЛГБТ
17 апреля 2025, 05:30
Трагедия на Полтавщине: кирпичная стена обрушилась и убила мужчину
17 апреля 2025, 05:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Ольга Айвазовская
Все блоги »