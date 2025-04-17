В Сумской области ПВО сбила 7 ударных БпЛА
Сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила российские ударные беспилотники типа "Shahed", атаковавшие регион
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Сегодня, 17 апреля, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 7 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
С начала 2025 года подразделения ПВО уничтожили в регионе 888 российских ударных беспилотников.
Напомним, за неделю Сухопутные войска сбили около 200 российских дронов.
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