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16 квітня 2025, 16:51

Кількість постраждалих через обстріл Херсона зросла до 9

16 квітня 2025, 16:51
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фото: Національна поліція
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Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Центрального району Херсона збільшилася до дев'яти осіб, серед них є підліток

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, до медиків самостійно звернулась 20-річна дівчина. У неї діагностували контузію та мінно-вибухову травму. Після надання допомоги вона проходить амбулаторне лікування.

Також до лікарні разом з батьками прийшов 15-річний підліток. У нього – вибухова травма та забій лівого передпліччя.

Таким чином, загальна кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до дев’яти осіб. Медики продовжують надавати допомогу потерпілим.

За даними поліції області, в Центральному районі Херсона чотири керовані бомби влучили в будівлю льодової арени, заклад зруйновано.

На місці вибухів виникла пожежа. Під час ліквідації загоряння військові РФ завдали артилерійського обстрілу, в результаті чого уламками пошкодило два службові автомобілі.

Масований артобстріл мікрорайону "Таврійський" тривав майже півгодини.

В результаті вибухів снарядів пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків, два навчальні заклади, три супермаркети, поштове відділення, дев'ять цивільних транспортних засобів.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 квітня, окупаційні війська РФ вдарили по Центральному району Херсона КАБами та артилерією. Загинула одна людина, є поранені цивільні.

Під остріл РФ потрапив і сам начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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війна окупанти Херсон атака постраждалі підліток цивільні Центральний район
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