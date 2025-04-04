Окупанти атакували Сумщину: десятки ударів, загинула людина

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Вночі та зранку 4 квітня російська армія завдала 48 ударів по Сумській області. Зафіксовано 60 вибухів. Загинула одна людина

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що обстрілів зазнали 5 громад.

Великописарівську громаду ворог атакував FPV-дронами та скинув вибуховий пристрій з БПЛА. Пошкоджені два приватні будинки. Загинула одна людина.

За інформацією слідства, 4 квітня близько шостої ранку ворог завдав удару FPV-дроном по приватному домоволодінню у Великописарівській громаді Охтирського району. 52-річний власник будинку, який перебував у дворі, загинув. Цю інформацію підтвердили в обласній прокуратурі.

Краснопільська громада також постраждала від атаки — тут противник використав FPV-дрони, мінометний вогонь, авіаудари та артилерійські обстріли.

Юнаківську громаду російські війська атакували FPV-дроном, обстріляли з артилерії та вдарили КАБами. Пошкоджений приватний будинок.

На територію Білопільської громади окупанти влучили однією міною. Середино-Будську громаду атакували із артилерії.

Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська завдав удару безпілотниками по складським приміщенням у Сумському районі.