На Сумщині росіяни атакували зерносховище

03 квітня 2025

Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні

Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...