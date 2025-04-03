На Сумщині росіяни атакували зерносховище
Сьогодні, 3 квітня, російські окупаційні війська завдав удару безпілотниками по складським приміщенням у Сумському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.
Під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена покрівля зерносховища. Поліцейські оперативно прибули на місце події та фіксують наслідки обстрілів.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці російські війська завдали ударів по Краснопіллю в Сумській області. У селищі виникли пожежі.
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