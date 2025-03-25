На Сумщині прикордонники знищили декілька російських безпілотників

фото: ДПСУ

У Сумській області прикордонники знищили три російських безпілотники типу «шахед»/«герань-2»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Минулої доби, під час повітряних атак на територію України із застосуванням дронів, на Сумщині мобільні вогневі групи Держприкордонслужби знищили три ворожих безпілотних літальних апарати типу "шахед"/"герань-2".

У результаті професійної роботи прикордонників усі три ворожих дрони були успішно знищені.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Сумах вже 99 постраждалих від ракетного удару РФ, серед них 23 дитини.