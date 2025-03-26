На Сумщині ППО збила 5 ударних БпЛА
Сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила російські ударні безпілотники типу "Shahed", які атакували регіон
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 26 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 5 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО знищили в регіоні 792 російських "стерв'ятників", які несли смерть та руйнування.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем показали, як уразили північнокорейську САУ "Коксан" на Донеччині.
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