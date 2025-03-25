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25 березня 2025, 07:50

Окупанти понад пів сотні разів обстріляли Сумщину: є поранені

25 березня 2025, 07:50
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фото: Національна поліція
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Протягом 24 березня росіяни здійснили 52 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що обстрілів зазнали 12 громад.

Так, в Есманьській громаді було зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух), унаслідок якого поранено одного цивільного.

Великописарівська громада: противник здійснив обстріли з мінометів (10 вибухів), артилерії (5 вибухів) та застосував FPV-дрон (1 вибух). Постраждала цивільна автівка.

Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (4 вибухи). Унаслідок атаки літальний засіб пошкодив транспортний засіб та завдав поранень двом цивільним.

Сумська громада: стався ракетний удар (1 вибух), який спричинив поранення 88 цивільних осіб, серед них 17 дітей.

Також пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 15 приватних будівель, нежитлові й офісні приміщення, навчальні та медичні заклади, а також 7 приватних автомобілів.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що відомо про майже 90 постраждалих людей, серед яких 17 дітей. На щастя, діти в момент атаки були в укритті.

Нагадаємо, 24 березня росіяни завдали ракетного удару по центру Сум. Правоохоронці повідомляли, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі (серед них - школа).

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Сумська область безпілотники ракета Суми школа діти вибух армія російська армія
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