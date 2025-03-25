Окупанти понад пів сотні разів обстріляли Сумщину: є поранені

фото: Національна поліція

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що обстрілів зазнали 12 громад.

Так, в Есманьській громаді було зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух), унаслідок якого поранено одного цивільного.

Великописарівська громада: противник здійснив обстріли з мінометів (10 вибухів), артилерії (5 вибухів) та застосував FPV-дрон (1 вибух). Постраждала цивільна автівка.

Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (4 вибухи). Унаслідок атаки літальний засіб пошкодив транспортний засіб та завдав поранень двом цивільним.

Сумська громада: стався ракетний удар (1 вибух), який спричинив поранення 88 цивільних осіб, серед них 17 дітей.

Також пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 15 приватних будівель, нежитлові й офісні приміщення, навчальні та медичні заклади, а також 7 приватних автомобілів.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що відомо про майже 90 постраждалих людей, серед яких 17 дітей. На щастя, діти в момент атаки були в укритті.

Нагадаємо, 24 березня росіяни завдали ракетного удару по центру Сум. Правоохоронці повідомляли, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі (серед них - школа).