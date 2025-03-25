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25 марта 2025, 07:50

Оккупанты более полусотни раз обстреляли Сумщину: есть раненые

25 марта 2025, 07:50
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фото: Национальная полиция
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В течении дня 24 марта россияне совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что обстрелам подверглись 12 общин.

Так, в Эсманьской общине был зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв), в результате которого ранен один гражданский.

Великописаревское общество: противник совершил обстрелы из минометов (10 взрывов), артиллерии (5 взрывов) и применил FPV-дрон (1 взрыв). Пострадал гражданский автомобиль.

Шалыгинская община: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва). В результате атаки летательное средство повредило транспортное средство и нанесло ранения двум гражданским.

Сумская община: произошел ракетный удар (1 взрыв), ранены 88 гражданских, среди них 17 детей.

Также повреждены 30 многоквартирных домов, 15 частных построек, нежилые и офисные помещения, учебные и медицинские заведения, а также 7 частных автомобилей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что известно о почти 90 пострадавших людях, среди которых 17 детей. К счастью, дети в момент атаки были в укрытии.

Напомним, 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания (среди них - школа).

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