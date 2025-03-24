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24 березня 2025, 19:11

Армія РФ атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе

24 березня 2025, 19:11
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фото: ілюстративне
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Російські військові упродовж дня, 24 березня атакували два райони Дніпропетровської області

Про це в Телеграмі написав заступник начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Сьогодні російська армія двічі цілила по Межівській громаді, що на Синельниківщині, дронами-камікадзе. За уточненою інформацією, через ранковий удар пошкоджені два приватні будинки. Один з них та ще кілька легковиків зайнялися. Пожежу рятувальники вгамували", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атаки постраждав 36-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Також було пошкоджено автомобіль.

Нікопольський район росіяни тероризували БпЛА та артилерією. Там постраждав 40-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині організатора міжрегіонального наркоканалу засудили до 7 років ув’язнення.

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