У эксглавы налоговой службы Сумщины обнаружили незаконные активы на миллионы гривен

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ГБР и САП инициируют взыскание в доход государства миллионных активов бывшего руководителя налоговой службы в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, в июне 2023 года чиновник приобрел для жены люксовый автомобиль стоимостью более 3 млн. гривен в одном из автосалонов Днепра. Формально покупку оформили на подставное лицо, приближенное к чиновнику.

Кроме того, в 2020-2023 годах он приобрел в Днепре три квартиры в новостройках и одно нежилое помещение общей стоимостью более 5 млн. гривен. Вся недвижимость была зарегистрирована на его тещу.

"В целом на автомобиль и недвижимость израсходовано более 8 млн. гривен, что значительно превышает официальные доходы налоговика", - говорится в сообщении.

Для обеспечения исполнения иска на активы наложен арест. Работа по выявлению необоснованных доходов чиновников продолжается.

Напомним, в Сумской области пограничники уничтожили российскую пехоту, пушку и технику.