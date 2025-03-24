16:16  23 марта
ДТП в Хмельнитчине: спасатели деблокировали беременную женщину
13:09  23 марта
Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
10:36  23 марта
В Киеве из-за вражеской атаки пострадал офис OBOZ.UA
UA | RU
UA | RU
24 марта 2025, 07:55

Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Сумщины: есть погибшие и раненые

24 марта 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские войска в течение 23 марта совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 166 взрывов

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Враг обстреливал 13 общин Сумской области. Погибли и ранены люди.

Россияне наносили удары из минометов, артиллерии, РСЗО, а также атаковали дронами и ракетами.

Так, в Миропольской общине в результате обстрела погибли двое человек, еще один получил ранения. Разрушен частный дом, а также повреждены помещения учебного заведения.

В Юнаковской общине также поврежден частный дом.

В Краснопольской общине пострадали производственные, административные и складские помещения, а также два автомобиля.

На трассе Р-46 "Харьков – Ахтырка" со стороны территории РФ совершен удар баражирующим беспилотником. В результате повреждено дорожное покрытие и автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты бомбили и атаковали мирных жителей Сумского района. В результате вражеских обстрелов погибла женщина. Разрушены жилые дома.

Ранее россияне несколько суток атаковали авиацией Краснополья на Сумщине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область обстрелы БПЛА взрыв погибшие раненые РФ
Россия вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр"
24 марта 2025, 07:15
В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
24 марта 2025, 06:45
В Сумской области пиротехники уничтожили 9 боеприпасов
24 марта 2025, 05:46
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 24 марта
24 марта 2025, 09:00
На Донетчине за прошедшие сутки россияне убили двух мирных жителей
24 марта 2025, 08:51
Россияне атаковали Никополь из РСЗО "Град": есть разрушения, пострадал гражданский
24 марта 2025, 08:50
Ночью ПВО сбила более 50 российских "шахедов" и БпЛА других типов
24 марта 2025, 08:40
На Полтавщине четверо детей избили 10-летнего мальчика
24 марта 2025, 08:15
В Сумской области ПВО сбила 4 ударных БпЛА
24 марта 2025, 08:05
Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 4 гражданских
24 марта 2025, 07:57
С сегодняшнего дня на дорогах Украины станет больше камер: адреса
24 марта 2025, 07:52
Уничтожение российской ПВО в Крыму: появились новые детали спецоперации ГУР
24 марта 2025, 07:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »