Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Сумщины: есть погибшие и раненые

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Российские войска в течение 23 марта совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 166 взрывов

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Враг обстреливал 13 общин Сумской области. Погибли и ранены люди.

Россияне наносили удары из минометов, артиллерии, РСЗО, а также атаковали дронами и ракетами.

Так, в Миропольской общине в результате обстрела погибли двое человек, еще один получил ранения. Разрушен частный дом, а также повреждены помещения учебного заведения.

В Юнаковской общине также поврежден частный дом.

В Краснопольской общине пострадали производственные, административные и складские помещения, а также два автомобиля.

На трассе Р-46 "Харьков – Ахтырка" со стороны территории РФ совершен удар баражирующим беспилотником. В результате повреждено дорожное покрытие и автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты бомбили и атаковали мирных жителей Сумского района. В результате вражеских обстрелов погибла женщина. Разрушены жилые дома.

Ранее россияне несколько суток атаковали авиацией Краснополья на Сумщине.