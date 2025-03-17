06:10  17 марта
Киевлянка пыталась вывезти из Украины старинную скрипку
07:10  17 марта
На Киевщине легковушка столкнулась с мопедом: пострадал 12-летний подросток
01:56  17 марта
В Киевской области женщина побила собаку топором: полиция возбудила уголовное дело
UA | RU
UA | RU
17 марта 2025, 07:12

Оккупанты продолжают атаковать Сумщину: есть погибший и раненые

17 марта 2025, 07:12
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/mykhailo.melnyk
Читайте також
українською мовою

В течение 16 марта российские войска совершили 114 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 157 взрывов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что обстрелы подверглись 13 общинам.

Так, на Белопольскую общину враг сбросил взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва), избивал из минометов (2 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела ранен человек и поврежден легковой автомобиль.

Юнаковская община: осуществлен сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (21 взрыв), удар FPV-дронами (10 взрывов), обстрелы из танка (2 взрыва).

Новослободская община: нанесены удары FPV-дронами (2 взрыва).

Краснопольское община: россияне атаковали FPV-дронами (17 взрывов), из артиллерии (11 взрывов), с РСЗО "Град" (8 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (25 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронами (13 взрывов). В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Также был минометный обстрел. В результате обстрела погиб гражданский.

Миропольское община: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ (7 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате удара дрона в автомобиль, перевозивший хлеб, ранен человек.

Хотинская община: враг ударил FPV-дронами (2 взрыва), из артиллерии (2 взрыва).

Николаевская община: россияне атаковали FPV дроном (1 приход).

Хутор-Михайловская община: нанесен FPV дроном (1 взрыв).

Великописаревское община: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Шосткинская община: совершен удар баражирующими боеприпасами (2 взрыва).

Сумская община: зафиксирован ракетный обстрел (1 взрыв).

Эсманьское община: произошла атака ударного БпЛА (1 взрыв).

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что российская армия накапливает силы вдоль восточной границы. По его словам, это свидетельствует о желании РФ ударить по Сумской области.

Сумская область взрыв обстрелы БПЛА артиллерия РСЗВ Град российская армия
Россияне атаковали дронами два авто на Сумсщине: есть раненые
17 марта 2025, 00:41
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в селе на Херсонщине: есть жертва, ранен человек
16 марта 2025, 15:42
Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Донецкой области
16 марта 2025, 13:45
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
РФ атаковала Полтавщину дронами: без света остались более 1000 потребителей
17 марта 2025, 07:30
Смертельная авария под Кривым Рогом: погибли молодые спортсмены
17 марта 2025, 07:28
Россияне более 400 раз обстреляли города и села на Запорожье
17 марта 2025, 07:16
На Киевщине легковушка столкнулась с мопедом: пострадал 12-летний подросток
17 марта 2025, 07:10
Силы обороны получили на вооружение украинские дроны-преследователи "WINFLY"
17 марта 2025, 06:45
На Ровенщине обнаружили обломки сбитых российских дронов
17 марта 2025, 06:29
Киевлянка пыталась вывезти из Украины старинную скрипку
17 марта 2025, 06:10
В Киеве женщина нашла в дереве гранату
17 марта 2025, 05:46
Трагедия на Житомирщине: в пожаре погибли три человека
17 марта 2025, 04:48
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »