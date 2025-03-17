Оккупанты продолжают атаковать Сумщину: есть погибший и раненые

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В течение 16 марта российские войска совершили 114 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 157 взрывов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что обстрелы подверглись 13 общинам.

Так, на Белопольскую общину враг сбросил взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва), избивал из минометов (2 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела ранен человек и поврежден легковой автомобиль.

Юнаковская община: осуществлен сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (21 взрыв), удар FPV-дронами (10 взрывов), обстрелы из танка (2 взрыва).

Новослободская община: нанесены удары FPV-дронами (2 взрыва).

Краснопольское община: россияне атаковали FPV-дронами (17 взрывов), из артиллерии (11 взрывов), с РСЗО "Град" (8 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (25 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронами (13 взрывов). В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Также был минометный обстрел. В результате обстрела погиб гражданский.

Миропольское община: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ (7 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате удара дрона в автомобиль, перевозивший хлеб, ранен человек.

Хотинская община: враг ударил FPV-дронами (2 взрыва), из артиллерии (2 взрыва).

Николаевская община: россияне атаковали FPV дроном (1 приход).

Хутор-Михайловская община: нанесен FPV дроном (1 взрыв).

Великописаревское община: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Шосткинская община: совершен удар баражирующими боеприпасами (2 взрыва).

Сумская община: зафиксирован ракетный обстрел (1 взрыв).

Эсманьское община: произошла атака ударного БпЛА (1 взрыв).

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что российская армия накапливает силы вдоль восточной границы. По его словам, это свидетельствует о желании РФ ударить по Сумской области.