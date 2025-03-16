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16 березня 2025, 13:45

Через російські обстріли постраждали 5 жителів Донеччини

16 березня 2025, 13:45
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фото: Нацполіція
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Вчора, 15 березня, російські окупаційні війська завдали 3 798 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п’ятеро мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, а також села Багатир, Іванопілля та Комишуваха. Російські загарбники пошкодили 23 цивільних об’єкти, із них — 15 житлових будинків.

"Родинське росіяни накрили з артилерії поранили цивільну особу, пошкодили приватний будинок і гараж", йдеться у повідомленні.

Відомо, що протягом 15 березня:

  • У Білицькому внаслідок влучання ворожого дрона було травмовано мирного жителя. У Покровську ворог пошкодив два багатоквартирних і три приватних будинки.
  • Троє поранених – у Багатирі, яке окупанти атакували з РСЗВ "Град". У Комишувасі ударом бомби "ФАБ-250" пошкоджено приватний будинок.
  • По Костянтинівці та околицях росія вдарила 9 бомбами "ФАБ-250" та дроном, який пошкодив приватний будинок.
  • Дві бомби війська РФ спрямували на Іванопілля. Там руйнувань зазнали амбулаторія, магазин і дві адмінбудівлі.
  • У Лимані ворожим артобстрілом пошкоджені сім приватних осель та три господарських споруди.

Крім того, стала відома інформація про двох цивільних, які загинули 14 березня в Мирнограді внаслідок влучання російського дрона в автомобіль.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, ввечері 15 березня окупанти атакували безпілотниками приватний будинок в Ізюмі на Харківщині. Через ворожі удари загинула мирна жителька, поранення дістали двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка.

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