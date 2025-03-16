Через російські обстріли постраждали 5 жителів Донеччини
Вчора, 15 березня, російські окупаційні війська завдали 3 798 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п’ятеро мирних жителів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, а також села Багатир, Іванопілля та Комишуваха. Російські загарбники пошкодили 23 цивільних об’єкти, із них — 15 житлових будинків.
"Родинське росіяни накрили з артилерії — поранили цивільну особу, пошкодили приватний будинок і гараж", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що протягом 15 березня:
- У Білицькому внаслідок влучання ворожого дрона було травмовано мирного жителя. У Покровську ворог пошкодив два багатоквартирних і три приватних будинки.
- Троє поранених – у Багатирі, яке окупанти атакували з РСЗВ "Град". У Комишувасі ударом бомби "ФАБ-250" пошкоджено приватний будинок.
- По Костянтинівці та околицях росія вдарила 9 бомбами "ФАБ-250" та дроном, який пошкодив приватний будинок.
- Дві бомби війська РФ спрямували на Іванопілля. Там руйнувань зазнали амбулаторія, магазин і дві адмінбудівлі.
- У Лимані ворожим артобстрілом пошкоджені сім приватних осель та три господарських споруди.
Крім того, стала відома інформація про двох цивільних, які загинули 14 березня в Мирнограді внаслідок влучання російського дрона в автомобіль.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, ввечері 15 березня окупанти атакували безпілотниками приватний будинок в Ізюмі на Харківщині. Через ворожі удари загинула мирна жителька, поранення дістали двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка.