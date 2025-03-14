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14 березня 2025, 18:59

На Сумщині росіяни намагались прорвати кордон, їх знищили

14 березня 2025, 18:59
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фото: ДПСУ
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На Сумщині бійці Сумського прикордонного загону разом з іншими складовими Сил оборони відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Минулої доби на Сумщині під час спільного виконання бойового завдання прикордонники разом з військовослужбовцями інших складових Сил оборони виявили до десяти осіб ворожої ДРГ, які, перетнувши кордон з території РФ, рухалися в глиб території України.

Зазначається, що по диверсантах українські воїни відкрили вогонь на ураження. Ворожих бійців було знищено.

"Злагоджені дії підрозділів Сил оборони України не дозволили противнику реалізувати свої плани, змусивши ворога відійти назад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські спеціалісти знешкодили на Сумщині ворожий квадрокоптер з мінометною міною.

Сумська область Суми Сумщина ДРГ ДПСУ
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