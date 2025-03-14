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14 марта 2025, 18:59

В Сумской области россияне пытались прорвать границу, их уничтожили

14 марта 2025, 18:59
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фото: ГПСУ
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В Сумской области бойцы Сумского пограничного отряда вместе с другими составляющими Сил обороны отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

За прошедшие сутки в Сумской области во время совместного выполнения боевого задания пограничники вместе с военнослужащими других составляющих Сил обороны обнаружили до десяти человек вражеской ДРГ, которые, пересекши границу с территории РФ, двигались в глубь территории Украины.

По диверсантам украинские воины открыли огонь на поражение. Вражеские бойцы были уничтожены.

"Соглашенные действия подразделений Сил обороны Украины не позволили противнику реализовать свои планы, заставив врага отойти назад", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские специалисты обезвредили в Сумской области вражеский квадрокоптер с минометной миной.

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