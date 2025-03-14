фото: поліція

Минулої доби, 13 березня, російська армія вбила одного жителя Донецької області й ще 12 людей поранені

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За даними посадовця, росіяни вбили одного жителя у Рівному. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, впродовж 13 березня окупанти обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, постраждали 9 людей, із них – одна дитина.