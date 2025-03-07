Ситуація на Сумщині погіршується: українські військові опинилися у напівоточенні

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У Сумській області українські військові опинилися у важкому становищі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал FLASH UA.

"Рф прорвала фронт на Курщині, угруповання ЗСУ, ймовірно, опинилися в напівоточенні", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ворог намагається зайти в Журавку на Сумщині, розширюючи бойові дії біля Новенького та Басівки. У районі Малої Локні повідомляють про захоплення Нової та Старої Сорочиці.

Осінтери зазначають, що росіяни активно намагаються перерізати логістику.

OSINT – це скорочення від open source intelligence ("розвідка за відкритими джерелами"). Коли джерела інформації розвідника – не таємничі інформатори, а відкриті сайти, реєстри та статистичні дані, такий розвідник називає себе "осінтером".

Нагадаємо, на Сумщині українські прикордонники розбомбили укриття разом з окупантами.