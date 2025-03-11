Сбил насмерть и уехал: в Сумской области задержали водителя, который сбил человека
Ночью в Сумской области произошла смертельная авария. Пешеход погиб на месте, а водитель - скрылся с места ДТП
Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.
Авария произошла в ночь на 11 марта в одном из поселков Сумского района. По данным полиции, 31-летний водитель ВАЗ наехал на 60-летнего пешехода. Мужчина двигался вдоль проезжей части дороги. Пешеход в результате ДТП погиб на месте. При этом водитель просто уехал с места аварии.
Правоохранители обнаружили водителя ВАЗ и задержали его. Возбуждено уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киеве осудили водителя, который переехал 14-летнюю девочку и оставил ее без помощи. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
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