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11 марта 2025, 18:17

Сбил насмерть и уехал: в Сумской области задержали водителя, который сбил человека

11 марта 2025, 18:17
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Фото: Нацполиция
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Ночью в Сумской области произошла смертельная авария. Пешеход погиб на месте, а водитель - скрылся с места ДТП

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Авария произошла в ночь на 11 марта в одном из поселков Сумского района. По данным полиции, 31-летний водитель ВАЗ наехал на 60-летнего пешехода. Мужчина двигался вдоль проезжей части дороги. Пешеход в результате ДТП погиб на месте. При этом водитель просто уехал с места аварии.

Правоохранители обнаружили водителя ВАЗ и задержали его. Возбуждено уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве осудили водителя, который переехал 14-летнюю девочку и оставил ее без помощи. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

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