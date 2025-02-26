Українські дронарі показали, як знищують окупантів на Луганщині
У Луганській області FPV-дрони комендатури "Шквал" виявляють та ефективно знищують російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Знищено ворожу техніку, позиції та фортифікації. Ворог втрачає сили, а ми рухаємося до перемоги!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями прикордонники бригади "Помста" завдали нищівних ударів по військовій техніці росіян у Луганській області.
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