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26 лютого 2025, 05:05

Українські дронарі показали, як знищують окупантів на Луганщині

26 лютого 2025, 05:05
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фото: ДПСУ
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У Луганській області FPV-дрони комендатури "Шквал" виявляють та ефективно знищують російських окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Знищено ворожу техніку, позиції та фортифікації. Ворог втрачає сили, а ми рухаємося до перемоги!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями прикордонники бригади "Помста" завдали нищівних ударів по військовій техніці росіян у Луганській області.

РФ війна прикордонники Луганщина окупанти Луганська область дрон БПЛА втрати росіян
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