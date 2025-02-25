Привласнив 4,5 млн грн: на Сумщині військовий продав обладнання, яке мав передати на фронт

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили військовослужбовця однієї з частин на Сумщині. Фігурант привласнив прилади нічного бачення та бінокуляри загальною вартістю понад 4,5 млн гривень

Про це повідомив пресцентр ДБР, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, зловмисник відповідав за матеріальне забезпечення та мав доступ до військового обладнання, яке зберігалося на складах.

Наприкінці 2024 року він отримав зі складу прилади нічного бачення та бінокуляри для забезпечення боєготовності штурмової роти. Замість передачі обладнання військовим, зловмисник вирішив його продати.

Зловмисник запропонував своєму знайомому придбати два прилади нічного бачення та два бінокуляри за понад 430 тисяч гривень для подальшого перепродажу. Він відправив обладнання поштою, а отримані кошти витратив на азартні ігри.

Правоохоронцям вдалося знайти та повернути частину викраденого обладнання. Військовослужбовцю повідомили про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше до суду передали справу щодо постачання прикордонникам неякісних шоломів на 36 млн гривень.