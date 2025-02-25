Присвоил 4,5 млн грн: в Сумской области военный продал оборудование, которое должен был передать на фронт

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачили военнослужащего одной из частей в Сумской области. Фигурант присвоил приборы ночного видения и бинокуляры общей стоимостью более 4,5 млн гривен

Об этом сообщил пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

По материалам следствия, злоумышленник отвечал за материальное обеспечение и имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах.

В конце 2024 года он получил из состава приборы ночного видения и биноочки для обеспечения боеготовности штурмовой роты. Вместо передачи оборудования военным, злоумышленник решил его продать.

Злоумышленник предложил своему знакомому приобрести два прибора ночного видения и два бинокуляра за более 430 тысяч гривен для последующей перепродажи. Он отправил оборудование по почте, а полученные средства потратил на азартные игры.

Правоохранителям удалось обнаружить и вернуть часть похищенного оборудования. Военнослужащему сообщили о подозрении в присвоении военного имущества в условиях военного положения.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в суд передали дело по поставкам пограничникам некачественных шлемов на 36 млн гривен.