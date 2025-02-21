Росія вдарила ракетою по Сумщині, є пошкодження
Російські загарбники ввечері 21 лютого завдали ракетного удару по Лебединській громаді Сумської області
Як передає RegioNews, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.
Зазначається, що серед населення ніхто не постраждав. Уточнення наслідків ворожої атаки триває.
"Сьогодні ввечері, 21 лютого ворог завдав ракетного удару по Лебединській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по Слов'янську в Донецькій області. Поранення отримали щонайменше шестеро цивільних.
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