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21 февраля 2025, 20:36

Россия ударила ракетой по Сумщине, есть повреждения

21 февраля 2025, 20:36
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фото: иллюстративное
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Российские захватчики вечером 21 февраля нанесли ракетный удар по Лебединской общине Сумской области

Как передает RegioNews, об этом Сумская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.

Отмечается, что среди населения никто не пострадал. Уточнение последствий вражеской атаки продолжается.

"Сегодня вечером, 21 февраля враг нанес ракетный удар по Лебединской общине. Предварительно люди не пострадали. Поврежден дом и хозяйственное сооружение. Последствия атаки россиян уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, российская армия нанесла удар по Славянску в Донецкой области. Ранения получили по меньшей мере шесть гражданских.

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