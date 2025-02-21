Россия ударила ракетой по Сумщине, есть повреждения

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Как передает RegioNews, об этом Сумская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.

Отмечается, что среди населения никто не пострадал. Уточнение последствий вражеской атаки продолжается.

"Сегодня вечером, 21 февраля враг нанес ракетный удар по Лебединской общине. Предварительно люди не пострадали. Поврежден дом и хозяйственное сооружение. Последствия атаки россиян уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, российская армия нанесла удар по Славянску в Донецкой области. Ранения получили по меньшей мере шесть гражданских.