У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів
Станом на ранок 21 лютого у Чорному та Азовському морях росіяни не вивели жодного корабля
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Станом на 06:00 відомо, що:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Також зазначається, що за добу судна в інтересах рф прохід Керченською протокою не здійснювали.
Нагадаємо, на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
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