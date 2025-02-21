В Сумской области зенитчики уничтожили 7 российских "шахедов"
Ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба результативно отработали по вражеским БпЛА
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Сегодня, 21 февраля, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 7 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 467 российских беспилотников, несших смерть и разрушение.
Напомним, в Киевской области саперы уничтожили боевую часть дрона "Герань-2".
В Черном и Азовском морях не фиксируют российские суда.Все новости »
21 февраля 2025, 07:22В Киевской области саперы уничтожили боевую часть дрона "Герань-2"
21 февраля 2025, 07:01Силы обороны впервые уничтожили в Украине северокорейскую САУ "Коксан"
21 февраля 2025, 06:07
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
В Киеве случился пожар в бизнес-центре на Позняках
21 февраля 2025, 08:30Ночью моряки приземлили три российских ударных дрона
21 февраля 2025, 08:20Обстрелы Херсонщины: в течение дня двое погибших и двое раненых
21 февраля 2025, 08:10ВСУ ликвидировали почти 1300 оккупантов и уничтожили более 50 артсистем россиян
21 февраля 2025, 08:00Россияне за сутки почти 600 раз били по Запорожской области: есть жертвы
21 февраля 2025, 07:45На Юге Силы обороны разбили укрытия россиян
21 февраля 2025, 07:40В Черном и Азовском морях не фиксируют российские суда.
21 февраля 2025, 07:22На вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны
21 февраля 2025, 07:05В Киевской области саперы уничтожили боевую часть дрона "Герань-2"
21 февраля 2025, 07:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »