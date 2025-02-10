Відео наслідків удару безпілотника РФ по житловому кварталу в Сумах

фото: ДСНС Сумщини

Російська армія в ніч на понеділок, 10 лютого, атакувала Суми. Пошкодження зафіксовано в спальному мікрорайону міста. Рятувальники ДСНС працюють на місці падіння уламків російського БПЛА

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що для висотних робіт залучена спецтехніка, демонтуються аварійні конструкції та відновлюються пошкоджені будівлі.

Окрім того, продовжує працювати мобільний "Пункт незламності". 12 людей вже отримали психологічну допомогу.

Також, як ми повідомляли, внаслідок дронової атаки постраждала місцева жителька.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого росіяни атакували Суми ударними дронами. Внаслідок удару була пошкоджена автомобільна стоянка в одному із житлових кварталів міста.

Сьогодні в мережі з'явилося відео моменту влучання російського "шахеда" в Сумах.

Раніше ми повідомляли, що вранці 10 лютого під ударом російських загарбників опинилася школа в Дніпровському районі Херсона.