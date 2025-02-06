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06 лютого 2025, 07:19

Армія РФ обстріляла 10 громад Сумщини: є пошкодження

06 лютого 2025, 07:19
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фото з відкритих джерел
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Російські війська у середу, 5 лютого, 29 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Шосткинська громади.

Не обвйшлося і без наслідків. У Роменській громаді через атаку безпілотника пошкоджені приватні житлові будинки. Конотопську громаду ворог атакував БПЛА. Пошкоджений навчальний заклад.

Боромлянську громаду росіяни також атакували БПЛА, пошкоджені нежитлові будівлі. У Краснопільській громаді зафіксовані удари FPV-дронів та скидання вибухових пристроїв з БПЛА.

Нагадаємо, на Сумщині російські окупанти застосовують проти мирного населення та авто екстрених служб FPV-дрони та БпЛА з гранатами.

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