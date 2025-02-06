Армия РФ обстреляла 10 общин Сумщины: есть повреждения

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Российские войска в среду, 5 февраля, 29 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Обстреляли Хотинскую, Юнаковскую, Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Эсманьскую, Середино-Будскую, Свескую, Шосткинскую общины.

Не обошлось и без последствий. В Роменской общине из-за атаки беспилотника повреждены частные жилые дома. Конотопскую общину враг атаковал БПЛА. Повреждены учебные заведения.

Боромлянскую общины россияне также атаковали БПЛА, повреждены нежилые здания. В Краснопольской общине зафиксированы удары FPV-дронов и сброс взрывных устройств с БПЛА.

Напомним, в Сумской области российские окупанты применяют против мирного населения и авто экстренных служб FPV-дроны и БпЛА с гранатами.