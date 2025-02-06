На Чернігівщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала
Після однієї з нещодавніх повітряних атак на території Новгород-Сіверського району виявили ворожий ударний БпЛА, який збитий силами оборони
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Бойова частина безпілотника не здетонувала. Вибухотехніки, оглянувши пошкоджений дрон, вилучили бойову частину та знищили її у безпечному місці шляхом підриву.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі.
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