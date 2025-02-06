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06 лютого 2025, 05:24

На Сумщині окупанти "полюють" дронами за людьми та авто екстрених служб, – ОВА

06 лютого 2025, 05:24
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Сумщині російські окупанти застосовують проти мирного населення та авто екстрених служб FPV-дрони та БпЛА з гранатами

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Росіяни полюють за мирними людьми, автомобілями екстрених служб, використовуючи FPV-дрони та БпЛА з гранатами", – розповів посадовець.

За словами очільника ОВА, об’єктами ураження на Сумщині є енергетичні системи, понад 50 таких об’єктів зазнали пошкоджень. Також постраждали приватні будинки – понад 255 будинків в області знищені та пошкоджені через обстріли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали використовувати проти українців удосконалені "Шахеди".

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