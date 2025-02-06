"Сталевий Кордон" розбив укриття окупантів на Сумщині
Аеророзвідники 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" виявили та уразили позиції російських окупантів на Сумському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Ворожі цілі спалили дронами-камікадзе.
"Під час чергового вильоту на полювання прикордонники знищили 3 укриття ворога, щонайменше 1 окупант ліквідований", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як українські FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині.
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