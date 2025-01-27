В Сумской области задержали опасного преступника, который с оружием напал на человека

фото: Полиция Сумской области

В Сумской области полицейские задержали злоумышленника, который с оружием напал на жителя Шосткинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу полиции Сумской области в Facebook.

Как сообщили правоохранители, событие произошло в поселке Ямполь, Шосткинского района. Злоумышленник зашел в чужое домовладение и приставил пистолет к голове 48-летнего мужчины, который находился во дворе. Неизвестный приказал жертве лечь на землю и, желая завладеть имуществом, стал обыскивать. Нападающий похитил личные вещи, после чего, пригрозив применением оружия, покинул место преступления.

В ходе операции по задержанию опасного преступника правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и наркотические вещества

Задержанному сообщили о подозрении в совершении разбоя с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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