фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 17 січня росіяни запустили по Україні 50 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Також застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО збили 33 ворожі дрони

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині. Також внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА пошкоджені будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

9 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня російська армія знову атакувала Київську область. Уламки ворожого дрона поранили 12-річну дитину.

Росіяни атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район на Одещині. Ціллю окупантів була припортова інфраструктура.