ЗСУ ліквідували за добу 1670 окупантів та десятки одиниць техніки
Минулої доби, 16 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 16 січня Сили оборони України успішно уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії.
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