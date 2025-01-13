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Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Значної активності ворожих диверсійних груп не відмічаємо, але ворог не відмовляється від диверсійної діяльності, і у напрямку Сумської області, і у напрямку Харківщини та Чернігівщини бачимо, що спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп залишаються. Наше завдання – вчасно викривати їх і завдавати по них ураження, щоб вибити з нашої території", – зазначив він.

Також росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщині з різного озброєння, кількість ударів може сягати сотні за день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з наближенням лінії фронту до межі Дніпропетровської області для регіону зростає загроза ворожих ударів керованими авіабомбами та артилерію.