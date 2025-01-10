Прикордонники показали російські "шахеди" і "герберу", які збили на Сумщині
Вчора, 9 січня, під час дронової атаки охоронці неба Сумщини приземлили російські ударні дрони типу "Shahed 136" і "Гербера"
Про це інформує Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"На Сумщині прикордонники збили два ворожих безпілотних літальних апарати типу "шахед". Крім цього, на території противника знищено безпілотник типу "гербера", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 10 січня Сили оборони збили 33 безпілотники, які російська армія запустила по Україні.
Раніше повідомлялося, що 9 січня, вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину чергового ударного безпілотника росіян, збитого Силами оборони.
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