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10 січня 2025, 11:45

На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого російського дрона

10 січня 2025, 11:45
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фото: поліція
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В четвер, 9 січня, вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину чергового ударного безпілотника росіян, збитого силами оборони

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вранці жителька одного з сіл Роменського району знайшла неподалік свого будинку напівзруйнований корпус та уламки невідомого дрона. Жінка здалеку сфотографувала знайдений об’єкт, тож вибухотехніки, вирушаючи за адресою, вже знали з чим будуть мати справу.

На місці вибухотехніки оглянули рештки ударного безпілотника та встановили, що він споряджений потужною бойовою частиною термобаричної дії вагою 50 кілограм.

"Якби вона вибухнула під час удару БПЛА об грунт, наслідки могли б бути серйозними", – зазначили в поліції.

Оглянувши фюзеляж безпілотника, вибухотехніки знешкодили його бойову частину та вивезли її подалі від села для знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше на Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала.

війна Сумська область дрон вибухотехніки безпілотники
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