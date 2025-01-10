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10 січня 2025, 09:50

Сили ППО збили 33 російські безпілотники, ще 34 – локаційно втрачені

10 січня 2025, 09:50
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В ніч на 10 січня сили оборони збили 33 безпілотники, які російська армія запустила по Україні

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Із 20:30 четверга 9 січня росіяни атакували Україну 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерового, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них полетів у напрямку РФ.

Зафіксовано п’ять влучань БПЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранена людина.

На Київщині уражений БПЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджені будівля і 20 автомобілів. За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо, 9 січня, близько 16:10 російські військові атакували безпілотником Миколаїв. Постраждав 49-річний чоловік.

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