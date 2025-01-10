Пограничники показали российские "шахеды" и "герберу", которые сбили на Сумщине
Вчера, 9 января, во время дроновой атаки охранники неба Сумщины приземлили российские ударные дроны типа "Shahed 136" и "Гербера"
Об этом информирует Госпогранслужба, передает RegioNews.
"На Сумщине пограничники сбили два вражеских беспилотных летательных аппарата типа "шахед". Кроме этого, на территории противника уничтожен беспилотник типа "гербера", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 10 января Силы обороны сбили 33 беспилотника, которые российская армия запустила по Украине.
Ранее сообщалось, что 9 января взрывотехники обезвредили в Сумской области боевую часть очередного ударного беспилотника россиян, сбитого Силами обороны.
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