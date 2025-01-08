иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня днем, 8 января, российская армия нанесла удар дронами по гражданской инфраструктуре города Середина-Буда Шосткинского района. В результате атаки ранены мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 12:30 оккупанты ударили по городу FPV-дронами.

"В результате чего 52-летняя женщина и 57-летний мужчина получили ранения. Повреждена местная станция техобслуживания и транспортное средство", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, российские войска в течение ночи и утра 8 января нанесли семь ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. В Шосткинской общине пострадал гражданский.