На Сумщине россияне атаковали FPV-дронами СТО и автомобиль: пострадали гражданские
Сегодня днем, 8 января, российская армия нанесла удар дронами по гражданской инфраструктуре города Середина-Буда Шосткинского района. В результате атаки ранены мирные жители
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, около 12:30 оккупанты ударили по городу FPV-дронами.
"В результате чего 52-летняя женщина и 57-летний мужчина получили ранения. Повреждена местная станция техобслуживания и транспортное средство", – говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, российские войска в течение ночи и утра 8 января нанесли семь ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. В Шосткинской общине пострадал гражданский.