07:46  08 января
На границе задержали партию контрабандной техники на полмиллиона долларов
02:35  08 января
Двойное убийство под Винницей: мужчина облил горючим и поджег двух человек
23:47  07 января
В Киеве под лестницей многоэтажки поселились десятки декоративных крыс
UA | RU
UA | RU
08 января 2025, 15:15

На Сумщине россияне атаковали FPV-дронами СТО и автомобиль: пострадали гражданские

08 января 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Сегодня днем, 8 января, российская армия нанесла удар дронами по гражданской инфраструктуре города Середина-Буда Шосткинского района. В результате атаки ранены мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 12:30 оккупанты ударили по городу FPV-дронами.

"В результате чего 52-летняя женщина и 57-летний мужчина получили ранения. Повреждена местная станция техобслуживания и транспортное средство", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, российские войска в течение ночи и утра 8 января нанесли семь ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. В Шосткинской общине пострадал гражданский.

РФ война обстрелы оккупанты Сумская область БПЛА пострадавшие СТО приграничье
Россияне обстреляли прибрежную зону Херсона: пострадал пенсионер
08 января 2025, 14:25
Пограничники показали российский дрон, который сбили на Сумщине
08 января 2025, 13:20
Войска РФ ударили по Бериславу в Херсонской области: есть жертва и раненые
08 января 2025, 12:57
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Остановилось сердце: на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик
08 января 2025, 16:45
Удар по Запорожью: количество раненых выросло
08 января 2025, 16:33
В Запорожье раздаются взрывы: город под обстрелом
08 января 2025, 16:20
Трагедия на реке Снов: спасатели обнаружили тело пенсионера, поиски 7-летнего ребенка продолжаются
08 января 2025, 16:10
Россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья: есть жертвы
08 января 2025, 16:03
Российские войска накрыли Покровск из артиллерии и РСЗО: ранены 3 человека
08 января 2025, 15:45
Памятник – на металлолом: в Марганце мемориал хотели сдать на медь
08 января 2025, 15:38
Оккупанты продолжают обстреливать Херсон: есть новые пострадавшие
08 января 2025, 15:24
Львовские врачи спасли мальчика со страшным диагнозом
08 января 2025, 15:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »