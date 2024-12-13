"Стальная Граница" показала, как ночью охотится на российских оккупантов в Сумской области
На Сумском направлении воины 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" круглосуточно уничтожают российских захватчиков. Для поражения врага ночью защитники активно используют тяжелые ударные дроны "Вампир"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"За ночь расчет БПЛА уничтожил вражеский состав БК и несколько укрытий на боевых позициях оккупантов", – говорится в сообщении.
Ранее минометчики "Стальной Границы" поразили на Северном направлении блокпост оккупантов.
Также сообщалось, что артиллеристы "Стальной Границы" уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.
Военные показали, как сбили с ПЗРК российскую крылатую ракетуВсе новости »
13 декабря 2024, 17:50Уничтожили танк Т-72 и склады БК: пограничники нанесли сокрушительные удары по россиянам под Купянском
13 декабря 2024, 14:16Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине
13 декабря 2024, 12:35
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Вывозили 20 тонн ежемесячно: на Львовщине чиновники воровали горючее из воинской части
13 декабря 2024, 21:50В Запорожье на выходные перекроют Днепровскую ГЭС
13 декабря 2024, 21:20Минобороны направило дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников для Сил обороны
13 декабря 2024, 20:42Задержали на улице со стиральной машиной: в Умани мужчина обворовал дом военного
13 декабря 2024, 20:06Стало известно, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского"
13 декабря 2024, 19:30СБУ призывает молодежь "спалить" ФСБшников, вербующих украинцев
13 декабря 2024, 18:55В Киеве мужчина ограбил 6-летнюю девочку
13 декабря 2024, 18:46Отключения света 14 декабря: графики будут действовать почти все сутки
13 декабря 2024, 18:14Военные показали, как сбили с ПЗРК российскую крылатую ракету
13 декабря 2024, 17:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »