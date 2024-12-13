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13 декабря 2024, 22:35

"Стальная Граница" показала, как ночью охотится на российских оккупантов в Сумской области

13 декабря 2024, 22:35
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фото: ГПСУ
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На Сумском направлении воины 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" круглосуточно уничтожают российских захватчиков. Для поражения врага ночью защитники активно используют тяжелые ударные дроны "Вампир"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"За ночь расчет БПЛА уничтожил вражеский состав БК и несколько укрытий на боевых позициях оккупантов", – говорится в сообщении.

Ранее минометчики "Стальной Границы" поразили на Северном направлении блокпост оккупантов.

Также сообщалось, что артиллеристы "Стальной Границы" уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.

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